Robot in piazza a Varsavia contro l’automazione: la protesta

Una trentina di robot umanoidi e a quattro zampe che marciano davanti a un ministero non è una scena da film di fantascienza, ma quello che è andato in scena a Varsavia, davanti alla sede del Ministero degli Affari Digitali polacco. Bandiere sventolate, slogan cantati, passo compatto verso l’ingresso dell’edificio. Il bersaglio della protesta? La corsa incontrollata all’automazione e all’intelligenza artificiale. Che, detta così, suona come un cortocircuito logico, perché a manifestare erano proprio le macchine che quella corsa incarna.

Nessun risveglio delle coscienze artificiali, nessun colpo di scena da romanzo distopico. La marcia dei robot è stata orchestrata da Democratism, organizzazione che ha deciso di portare in piazza il tema del rapporto tra tecnologia e lavoro usando un linguaggio visivo difficile da ignorare. Perché una fila di umanoidi che chiede tutele contro se stessi resta impressa molto più di un comunicato stampa.

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Perché i robot hanno marciato contro loro stessi

L’obiettivo dichiarato dall’organizzazione è stimolare un dibattito pubblico e costruttivo sull’impatto che queste tecnologie stanno avendo sul mercato del lavoro. Non un attacco frontale al progresso, quindi, ma un invito a guardare in faccia una trasformazione che sta già correndo veloce e che nella maggior parte dei casi viene raccontata solo dal lato delle opportunità industriali.

La scelta della forma è la parte più interessante di tutta la vicenda. Manifestazione pacifica, senza scontri, senza tensioni, con le stesse unità che un giorno non troppo lontano potrebbero prendere il posto dei colleghi in carne e ossa. Una specie di anticipo visivo di un futuro possibile, messo in scena con gli attori più credibili sulla piazza. Il risultato, va detto, è suggestivo: i robot umanoidi che avanzano su due gambe, quelli a quattro zampe che li accompagnano ai lati, le bandiere in movimento, gli slogan ripetuti davanti al palazzo del governo.

Un messaggio recapitato al Ministero degli Affari Digitali

La location non è stata scelta a caso. Portare la protesta davanti al Ministero degli Affari Digitali significa indirizzare la questione a chi si occupa proprio di politiche legate alla trasformazione tecnologica del Paese. Il tema, del resto, riguarda la Polonia esattamente come riguarda tutti gli altri: quanto velocemente l’automazione entrerà nei processi produttivi, quali mansioni saranno le prime a essere assorbite, con quali strumenti si accompagnerà chi rimane fuori.

Democratism ha puntato tutto sulla forza dell’immagine, e in questo senso il calcolo ha funzionato. Un corteo di trenta macchine che protesta contro la propria stessa diffusione è un paradosso costruito con precisione, il tipo di messaggio che si autoesplica senza bisogno di didascalie. E che sposta la conversazione dal terreno astratto delle previsioni a qualcosa di molto più concreto, quasi fisico, che occupa uno spazio pubblico reale davanti a un edificio istituzionale.

Nel racconto dell’organizzazione, il punto non è demonizzare i robot o l’intelligenza artificiale, ma pretendere che il confronto sul loro impatto occupazionale avvenga adesso, mentre c’è ancora margine per costruire regole e protezioni, e non a cose fatte. Una richiesta di dibattito pubblico, insomma, avanzata con i toni più pacifici possibili e con la comunicazione più originale che si potesse immaginare sul tema.