L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente prorogato la propria iniziativa denominata You&Kena che consente a una coppia di nuovi clienti di ricevere un rimborso di 2 euro al mese sull’offerta sottoscritta.

Questa promozione è attiva esclusivamente nei punti vendita Kena aderenti all’iniziativa e ora disponibile fino al prossimo 18 ottobre 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile proroga You&Kena

You&Kena è valida per tutti i nuovi clienti, sia per quelli che richiedono la portabilità da un altro operatore mobile, che per quelli che attivano un nuovo numero. Il meccanismo è valido sia per il primo nuovo cliente Kena che per il secondo, che verrà invitato ad usufruire della promozione, in questa maniera, la coppia di SIM legata dal rimborso di You&Kena potrà anche essere formata da due nuove numerazioni Kena.

L’iniziativa è valida esclusivamente per le offerte con un costo mensile maggiore o uguale a 7,99 euro, fra quelle sottoscrivibili presso i punti vendita Kena. Vi ricordo che con Kena, secondo brand di TIM, i clienti usufruiscono della rete di quest’ultimo operatore attualmente in GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA e 4G LTE, con navigazione internet di base con velocità massima di 30 Mbps sia in download che in upload.

Per partecipare alla promo You&Kena, è necessario, innanzitutto, che un nuovo cliente attivi, in un punto vendita Kena aderente, una nuova SIM o porti il proprio numero in Kena, entro la nuova data di scadenza. Durante la fase di attivazione di una delle offerte compatibili con l’iniziativa, il cliente dovrà chiedere al rivenditore di inserire il codice YOUEKENA.