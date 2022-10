Il colosso sud coreano Samsung ci tiene a premiare i propri clienti che effettuano acquisti presso il proprio sito. Nelle ultime ore ha infatti lanciato una nuova promozione.

Quest’ultima permette, acquistando un determinato smartphone Galaxy, di ottenere in omaggio il nuovo Galaxy Watch 5 o Galaxy Watch 4. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung regala il nuovo Galaxy Watch 5

Tutti coloro che compreranno un dispositivo a scelta tra Galaxy Z Fold4, Z Flip4 o uno della famiglia Galaxy S22, potranno ricevere in regalo Galaxy Watch 5 o Galaxy Watch 4. Le modalità di partecipazione sono semplici: bisogna prima di tutto acquistare sul sito ufficiale del colosso uno degli smartphone menzionati poco fa entro il 1° novembre 2022.

Successivamente registrare l’acquisto ed il numero del dispositivo su Samsung Members entro il 12 dicembre 2022. Riceverete il premio relativo al prodotto promozionato acquistato all’indirizzo indicato al momento della registrazione all’operazione entro 180 giorni dalla data della mail di validazione.

I premi in palio, come detto prima, sono due, il Galaxy Watch 5 è destinato a tutti gli utenti che acquistano Galaxy Z Flip4 o Galaxy Fold 4 mente il Galaxy Watch 4 sarà omaggiato a coloro che acquisteranno Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+ oppure Galaxy S22. Per maggiori dettagli sulla promozione Samsung appena descritta vi suggeriamo anche di leggere il regolamento ufficiale, disponibile sul sito ufficiale del colosso.