Vodafone è assurda: nuova offerte solo per pochi con 100GB in 5G

Dare la colpa a Vodafone per essere un gestore troppo esoso dal punto di vista del prezzo e purtroppo un’usanza comune di diversi utenti italiani. Le persone infatti si sono abituati alle proposte fatte dai vari gestori, talvolta soprattutto quelli virtuali, che riescono a conciliare un prezzo molto basso con contenuti davvero molto ampi. Allo stesso tempo può variare qualcosa in termini di qualità mentre questo in casa Vodafone non succede mai.

Il famoso gestore adesso però vuole dare una grande prova di amore verso quei vecchi clienti che hanno deciso di lasciare la barca. Per farli rientrare, è stata avviata una campagna dedicata ai vecchi utenti, i quali potranno dunque decidere di far parte di nuovo di Vodafone. Sono arrivate due soluzioni che qualcuno già conoscerà, le quali però hanno cambiato prezzo, rendendolo più basso rispetto al passato. L’obiettivo è quello di mettere i bastoni tra le ruote a gestori virtuali di grande livello ma soprattutto a Iliad che sta dominando il mercato.

Vodafone batte tutti con queste due promozioni che permettono di avere fino a 100 giga

La prima soluzione che Vodafone mette a disposizione degli utenti che sta contattando privatamente è la Special 100 Giga. Tale soluzione offre ogni mese il meglio visto che gli utenti possono avere 70 giga pagando con ricaricabile o 100 giga pagando con SmartPay. Sono inclusi nel prezzo di 7,99 € al mese i minuti senza limiti verso tutti.

Nel caso in cui dovesse essere proposta poi direttamente la Digital Edition, avrete a disposizione un corrispettivo pari a 100 giga fin da subito con minuti senza limiti al prezzo di 9,99 € al mese.