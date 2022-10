Vodafone: offerte quasi gratis con 100GB in 5G solo oggi

Vodafone ormai non ha più rivali e questo è risaputo in ogni parte d’Europa già da diversi anni a questa parte. Il colosso del mondo della telefonia continua a destreggiarsi nel migliore dei modi proponendo delle offerte che per qualità non hanno nulla da invidiare, anzi, seppelliscono nettamente ogni forma di concorrenza espressa nel mondo del mobile.

Il momento attualmente è uno di quelli più proficui per ritornare a far parte di questo provider, il quale con pochi euro mensili offre il meglio ai suoi vecchi clienti. Vodafone infatti ha avviato una campagna di promozioni dedicate a coloro che prima facevano parte della nutrita famiglia che oggigiorno caratterizza ancora il provider. Sono due le offerte degne di nota, quelle che sono state proposte, secondo alcune testimonianze, tramite contatto telefonico diretto o SMS durante le scorse settimane.

Vodafone propone delle soluzioni eccezionali per riprendersi parte della sua vecchia clientela, ecco la Special 100 Giga e la Digital Edition

Volete avere il meglio ogni mese spendendo poco? Sperate di essere contattati direttamente da Vodafone per una proposta che non avrà alcun eguale. La soluzione migliore al momento è la Special 100 Giga, opportunità che offre il meglio con un prezzo mensile di soli 7,99 €. Scegliendo il pagamento con ricaricabile, potrete avere dalla vostra 70 giga in 4G con minuti senza limiti verso qualsiasi gestore. Nel momento in cui doveste invece scegliere SmartPay, ecco che i giga saliranno a 100 visto il pagamento automatico dal conto.

Spendendo invece 9,99 € al mese, avrete già 100 giga disponibili grazie all’offerta Digital Edition, la quale include anche i minuti senza limiti verso tutti.