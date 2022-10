Mydrivers ha reso pubblico il test di confronto della durata della batteria per l’iPhone 13 rispetto all’iPhone 14, l’iPhone 13 Pro rispetto all’iPhone 14 Pro e l’iPhone 13 Pro Max rispetto all’iPhone 14 Pro Max. Gli smartphone sono stati collegati alla stessa rete Wi-Fi, il volume predefinito è stato impostato al 50%, la luminosità degli schermi degli smartphone è stata mantenuta allo stesso livello e i test sono stati effettuati a 25°C.

Dopo 30 minuti di test a Douyin, l’equivalente cinese di Tiktok, l’Apple iPhone 14 Pro ha utilizzato più energia e ne è rimasto il 97%. Gli altri modelli spendono tra l’1% e il 2%. A seguire c’è stato un test Weibo di 30 minuti, riproduzione di video a 1080p e altri test. Solo l’iPhone 13 Pro Max ha una durata residua della batteria del 90% dopo due ore di utilizzo continuo. Il 14 Pro Max, che ha ancora l’87%, è arrivato secondo.

iPhone 14 Pro Max viene battuto dal suo predecessore

Dopo altri 30 minuti di video talk WeChat, streaming di musica su cloud e WeChat, l’iPhone 14 Pro è stato il primo a scendere sotto il 60%. L’iPhone 13 Pro Max ha ancora il 72%. Dopo 30 minuti di registrazione video 4K e download del programma di installazione di Genshin Impact, la batteria dell’iPhone 13 Pro Max era al 50%. L’iPhone 14 Pro Max è arrivato secondo con il 45%. Con il 35% dei voti, l’iPhone 13 è arrivato terzo. In confronto, iPhone 13 Pro e iPhone 14 hanno solo il 27%.

Successivamente, iPhone 13 Pro e 14 Pro hanno cessato di funzionare. Ci sono volute 6 ore e 47 minuti in totale. Non c’è stata molta differenza nella durata della batteria tra l’iPhone 14 Pro e il suo predecessore. L’iPhone 14 è durato 7 ore e 24 minuti in totale, rispetto alle 7 ore e 16 minuti dell’iPhone 13. La durata residua della batteria dell’iPhone 14 Pro Max era del 15% al ​​momento. In confronto, l’iPhone 13 Pro Max era del 20%.

L’iPhone 14 Pro Max si è fermato dopo 8 ore e 31 minuti. La durata della batteria dell’iPhone 13 Pro Max è stata di 9 ore e 3 minuti o 50 minuti in più. In termini di durata della batteria, la versione Pro Max della generazione precedente supera il successore.