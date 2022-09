Google ha in cantiere diverse novità per il mercato Android nel corso dei prossimi mesi con il lancio, già anticipato, dei nuovi Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro e Pixel Watch.

Nelle ultime ore è trapelata online la data di lancio ufficiale di alcuni dispositivi del colosso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Pixel 7 e Pixel Watch: ecco la data di lancio

Partiamo dai nuovi Pixel 7 e 7 Pro. I nuovi smartphone di casa Google, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbero essere disponibili in preordine a partire dal 6 ottobre, sia tramite il Google Store che presso alcuni partner dell’azienda americana. La fase di preordine durerà quasi due settimane. La data di arrivo nei negozi dei nuovi smartphone di Google dovrebbe, quindi, essere fissata per il successivo 18 di ottobre.

Le ultime informazioni sulla questione ci anticipano l’arrivo anche in Italia dei nuovi Pixel 7 già in fase di lancio internazionale. L’apertura dei preordini per il 6 ottobre sembra essere un dato oramai confermato. Da valutare, invece, l’effettiva data di disponibilità che, secondo precedenti rumor, potrebbe essere fissata per il 13 di ottobre.

Il nuovo Pixel Watch si farà attendere. Lo smartwatch di Google, infatti, non dovrebbe arrivare nei negozi insieme ai Pixel 7. Le ultime informazioni sulla questione ci anticipano un possibile debutto dello smartwatch per il prossimo 4 novembre. Il nuovo smartwatch di Google, potrebbe non arrivare subito in Italia.