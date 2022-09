WindTRE: una nuova offerta con giga illimitati distrugge Iliad

Un provider dello spessore di WindTRE può proporre da un momento all’altro le migliori offerte sul mercato della telefonia mobile. Non è una sorpresa dunque che diversi clienti siano decidendo di entrare a far parte della vasta famiglia che ora comprende sotto un unico nome due gestori gloriosi che in passato sono riusciti a battere chiunque.

Da giorni si vocifera che il provider stia chiedendo ad alcuni utenti di rientrare tramite contatto telefonico. Le offerte sarebbero eccezionali, almeno secondo quanto riguarda la testimonianza di diverse persone che hanno riferito alla nostra redazione ciò che sta accadendo in Italia.

WindTRE: una promozione stellare con tutto incluso che nessuno aveva mai visto, il prezzo è di 7,99 euro al mese per sempre

La promozione che è stata proposta in questi giorni a diverse persone per un rientro ufficiale è stata la seguente: WindTRE GO Unlimited Star+. Si tratta di una promozione che non manca in nessun tipo di contenuto, proponendo il meglio per soli 7,99 € al mese che verranno addebitati sul credito residuo.

Per quanto riguarda ciò che è contenuto all’interno dell’offerta stessa, parliamo di minuti senza limiti perso tutti i numeri nazionali fissi e mobili. Ci sono poi 200 SMS da inviare a chiunque voi vogliate in Italia e infine ecco la bomba: giga illimitati di traffico in 4G per navigare sul web. Inoltre gli utenti potranno beneficiare anche i due servizi di reperibilità disponibili gratis, come il Ti Ho Cercato e la Segreteria Telefonica. Non ci saranno quindi costi aggiuntivi per queste due opzioni.