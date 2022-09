Le migliori offerte WindTre di questo mese di settembre permettono di ricevere fino a 200 GB di traffico dati per la navigazione e sono disponibili a partire da soli 7,99 euro al mese.

Passa a WindTre: ecco le offerte da non perdere questo mese!

Le offerte WindTre da non lasciarsi scappare questo mese sono:

la WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay, rivolta a tutti i nuovi clienti provenienti da Iliad o MVNO. La tariffa è online a soli 7,99 euro al mese e include minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

la WindTre Young + 5G, dedicata a tutti i nuovi clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Ogni mese richiede un costo di rinnovo di 12,99 euro e permette di ricevere minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione.

la WindTre DI Più FULL 5G con Easy Pay, disponibile indistintamente per tutti i nuovi clienti. A un costo di 14,99 euro al mese permette di ricevere minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l'estero, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

I nuovi clienti possono attivare l’ultima tariffa menzionata per ottenere anche uno smartphone Xiaomi in regalo. Non sarà richiesto nessun costo aggiuntivo né spese da sostenere anticipatamente per procedere con l’acquisto.

Tutte le offerte appena descritte sono disponibili in versione Easy Pay. Dunque, ogni mese sarà necessario affrontare le spese di rinnovo tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.