SpaceX ha lanciato un altro lotto di satelliti Internet Starlink alla fine di lunedì, lanciando 51 stazioni di ritrasmissione potenziate in orbita polare dalla base di Vandenberg in California.

Il volo è arrivato solo due giorni prima del previsto lancio di un altro Falcon 9 dalla Florida mercoledì.

Sebbene non sia così speciale, il lancio di Starlink ha comunque segnato una pietra miliare importante per la società: il primo volo del progetto verso un’orbita attorno ai poli della Terra. Il sistema utilizza una tecnologia di comunicazione laser da satellite a satellite per ridurre al minimo il tempo perso nel trasmettere i dati attraverso le stazioni di terra.

“Stiamo pilotando un certo numero di terminali laser in questo momento nello spazio e stiamo lavorando alla nostra terza generazione“, ha affermato Gwynne Shotwell, presidente e CEO di SpaceX, in una recente conferenza. “Ecco perché non abbiamo lanciato satelliti Starlinks per sei o otto settimane, perché volevamo che il prossimo set avesse i terminali laser“.

Obiettivo raggiunto

L’obiettivo, ha detto, è continuare a migliorare la rete. Il primo stadio del razzo Falcon 9 dopo il lancio,è avvenuto intorno alle 23:55.

Dopo aver spinto il veicolo fuori dalla densa atmosfera inferiore, il primo stadio si è concluso. In questa fase, la prima parte del razzo si è staccata ad è ritornata di nuovo sulla Terra tramite booster.

Pochi secondi dopo, il motore del secondo stadio del razzo si è spento e sei minuti e mezzo dopo, i 51 Starlink sono stati rilasciati per volare da soli, allargandosi lentamente mentre si allontanavano. Ogni piccolo satellite doveva utilizzare la propulsione di bordo per raggiungere la sua orbita operativa.

Con il lancio di lunedì, SpaceX ha messo in orbita 1.791 Starlink. Si pensava che più di 1.400 di loro fossero completamente operativi nell’ultimo volo.