Netflix è, a conti fatti almeno, uno dei servizi di streaming video più apprezzati al mondo, sebbene la concorrenza di Disney+ sia fortissima, data la presenza al suo interno di tantissime serie TV dai contenuti estremamente interessanti.

Il 2022 non è stato particolarmente florido per la piattaforma, la crescita non ha rispettato le aspettative, e di conseguenza sono state prese contromisure per limitare i mancati introiti. Negli Stati Uniti è stato alzato il prezzo minimo mensile, con l’ipotesi dell’introduzione di una variante con pubblicità, atta a far guadagnare di più Netflix, ed allo stesso tempo non ridurre l’accessibilità da parte degli utenti. Ma quali sono state le serie più viste del 2022? scopriamole assieme.

Netflix: le 5 serie più viste