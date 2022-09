Secondo alcune indiscrezioni, Netflix lancerà un abbonamento più economico supportato dalla pubblicità per la sua piattaforma di streaming all’inizio di novembre nel tentativo di arginare la perdita di oltre 1 milione di abbonati nel 2022.

La società inizialmente aveva in programma di iniziare a offrire il servizio nel 2023, ma Variety ha riferito la scorsa settimana che era stato spostato al 1 novembre per anticipare il lancio pianificato di Disney+ di un livello supportato dalla pubblicità a dicembre.

Secondo i rapporti, il servizio di Netflix verrà lanciato negli Stati Uniti, Francia, Germania, Australia e Canada, tra gli altri luoghi, e dovrebbe avere un prezzo compreso tra i 7 e i 9 dollari.

L’abbonamento con pubblicità sarà un piano aggiuntivo da attivare rispetto agli abbonamenti esistenti. “Siamo ancora all’inizio e ancora dobbiamo capire come lanciare un’opzione a basso prezzo e supportata dalla pubblicità se non è stata presa alcuna decisione“, ha affermato la società.

A luglio, Netflix ha registrato una perdita di 1 milione di abbonati per il secondo trimestre del 2022, il secondo trimestre di perdita di abbonati, con azioni in calo del 67% fino alla fine di luglio.

Sarà tutto gestito da Microsoft

Durante la chiamata degli investitori a luglio, il chief operations and product officer dell’azienda, Greg Peters, ha rivelato il pensiero dell’azienda alla base dell’introduzione della pubblicità per supportare gli abbonamenti a tariffa inferiore.

Ha affermato che Netflix vuole “fornire un’esperienza personalizzata per i consumatori che scelgono di accettare l’offerta supportata dalla pubblicità, ma anche fornire un’esperienza incredibile per i marchi e gli inserzionisti”.

Ha detto di essere ottimista sul fatto che la pubblicità su Netflix possa “offrire un’esperienza che è fondamentalmente diversa dall’esperienza pubblicitaria” a cui siamo abituati oggi in TV.

Il lancio si concentrerebbe sui paesi in cui ci sono “mercati pubblicitari più maturi“, ha detto Peters. Netflix ha annunciato a luglio che collaborerà con Microsoft per la tecnologia pubblicitaria e come partner di vendita a livello globale.