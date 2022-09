Nelle scorse ore, Netflix ha annunciato la data di uscita della sesta stagione di Rick and Morty. Il trailer ufficiale della serie indicava il 5 settembre, per la gioia degli appassionati che non vedevano l’ora di immergersi nel binge-watching.

Tuttavia, Netflix ha confermato che la serie non farà più il proprio debutto a settembre. In un commento sotto il trailer disponibile su YouTube, il servizio di streaming ha posticipato l’uscita della serie.

In maniera molto ironica, come sempre nella serie, l’annuncio è stato fatto con un divertente commento: “ Per colpa di vari Pianeti Sfogo e ritardi nella TV Interdimensionale Rick and Morty arriverà in Italia il 1 Dicembre – ma con 6 episodi in una volta sola e sì, perfino con Morty, purtroppo…”

Netflix ha quindi confermato che la nuova data di uscita della sesta stagione di Rick and Morty sarà il primo dicembre. In quella stessa giornata usciranno ben sei episodi dei dieci totali che comporranno la stagione.



Non è chiaro se i successivi arriveranno a cadenza settimanale o saranno rilasciati tutti insieme in un periodo successivo. Purtroppo i motivi di questo ritardo non sono chiari e non pensiamo arriverà mai una spiegazione.

Quello che è certo che i nuovi episo si preannunciano come sempre folli e divertenti. Lo scienziato pazzo sembra pronto a far vivere a tutta la sua famiglia avventure al limite dell’impossibile sfidando la sorte e tantissimi alieni molto arrabbiati con l’obiettivo di farlo fuori. Non resta che attendere dicembre per guardare le nuove puntate della serie di animazione.