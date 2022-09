L’8 settembre Motorola dovrebbe fare l’annuncio sulla nuovissima linea di smartphone Edge 30. Secondo alcune indiscrezioni, Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion e Edge 30 Neo sono i nomi dei tre nuovi smartphone che l’azienda prevede di rilasciare. Nils Ahrensmeier ha fornito alla stampa i rendering delle varianti Ultra e Neo prima dell’introduzione del prodotto.

Si può osservare che il display dell’Edge 30 Ultra ha un bordo curvo e che ha un foro nella posizione centrale in alto. Il pannello posteriore del dispositivo ospita una tripla fotocamera con una risoluzione combinata di 200 megapixel e capacità per OIS. È dotato di uno scanner di impronte digitali integrato nello schermo per una maggiore protezione. Sembrerebbe che il dispositivo sarà disponibile in entrambe le opzioni di colore bianco e nero.

Motorola Edge 30 e 30 Neo arriveranno presto

Il Moto X30 Pro sarà rilanciato come Edge 30 Ultra quando verrà finalmente rilasciato entro la fine dell’anno. I principali punti di forza di questo dispositivo includono un display AMOLED FHD+ da 144 Hz da 6,7 ​​pollici, un processore Snapdragon 8+ Gen 1, una fotocamera frontale da 60 megapixel, 200 megapixel (principale) + 50 megapixel (ultra-wide) + 12 -unità fotocamera tripla megapixel (teleobiettivo) e una batteria da 5.000 mAh con supporto sia per la ricarica rapida da 125 W che per la ricarica wireless da 50 W.

Sono disponibili quattro opzioni di colore per il Motorola Edge 30 Neo e sono Black Onyx, Very Peri, Aqua Foam e Ice Palace. Quando si tratta dell’aspetto del dispositivo, ha un design perforato sulla parte anteriore del display piatto e un sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) sul retro dell’unità a tripla fotocamera da 64 megapixel.

Il display dell’Edge 30 Neo sarà da 6,28 pollici e supporterà la risoluzione FHD+. Il dispositivo includerà anche una CPU Snapdragon 695, una batteria da 4.020 mAh e il supporto per la ricarica rapida da 30 W. Avrà una fotocamera principale da 64 megapixel e una fotocamera ultra larga da 13 megapixel sul retro del dispositivo. La fotocamera frontale sarà di 32 megapixel. Si prevede che il costo sarà di 399 euro in tutta Europa.