I tablet computer hanno vissuto una rinascita negli ultimi tempi e numerosi produttori di smartphone in tutto il mondo stanno rilasciando ancora una volta le proprie liste basate su Android. Queste nuove liste vengono in genere introdotte insieme a una gamma principale di smartphone per soddisfare clienti e fan. Alla luce di ciò, Nokia ha recentemente introdotto il suo tablet Android più recente, chiamato T21. Durante l’IFA 2022, che si è svolto a Berlino, l’articolo è stato uno dei numerosi nuovi prodotti Nokia che sono stati mostrati al pubblico per l’anno 2022.

Il Nokia T21 è un tablet Android di fascia media costruito in vetro e alluminio e dotato di un display IPS da 10,4 pollici, che è un componente hardware caratteristico che si trova sulla stragrande maggioranza dei tablet in questa fascia di prezzo in questi giorni. Oltre ad avere una risoluzione di 1200 x 2000 pixel e un vetro resistente ai graffi, sarà disponibile solo in un’unica opzione di colore chiamata “Grigio antracite”. Inoltre, sulla compressa verrà applicato un rivestimento resistente all’acqua in modo che sia in qualche modo protetto.

Nokia T21 è stato presentato a Berlino

Il chipset Tiger T612 di UNISOC si trova all’interno del tablet, insieme a 4 Gb di RAM e la scelta tra 64 e 128 gigabyte di spazio di archiviazione. La capacità della batteria è di 8.200 mAh e c’è anche il supporto per spazio di archiviazione aggiuntivo e uno slot per schede nano SIM. Il tablet è dotato di una coppia di fotocamere anteriore e posteriore, ciascuna con una risoluzione di 8 megapixel, e funziona su Android 12.

Il T21 è il successore del tablet “ammiraglia” di Nokia, il T20, che è stato il principale prodotto tablet offerto dall’azienda negli ultimi due anni. Nella forma del T10, Nokia offre un tablet più adatto al portafoglio, anche se a scapito della velocità e delle prestazioni.