Dopo la pubblicazione delle specifiche di nuova generazione, il tuo prossimo cavo USB potrebbe offrire velocità sostanzialmente più elevate e prestazioni migliorate. Secondo l’organizzazione dietro la tecnologia, USB 4 versione 2.0 fornirà il doppio delle prestazioni dei dati degli attuali cavi e connettori USB di tipo C utilizzati da molti di noi oggi.

La nuova tecnologia, che dovrebbe essere rilasciata più avanti nel 2022, dovrebbe fornire connettività e velocità di trasferimento dati molto maggiori e potrebbe non essere nemmeno necessario acquistare nuovi cavi per beneficiare delle prestazioni migliorate.

USB 4 fornirà il doppio della velocità degli attuali cavi

L’USB Promoter Group, l’ente industriale che guida lo sviluppo di tecnologie USB all’avanguardia, ha svelato i progressi. Sono stati resi fattibili da una nuova architettura di livello fisico che consente operazioni fino a 80 GBps, anche utilizzando le precedenti connessioni passive USB-C che consentivano solo velocità di 40 GBps.

Ciò significa che un cavo da 40 GBps acquistato oggi sarà presto in grado di fornire il doppio della velocità senza ulteriori sforzi da parte del cliente. Le specifiche USB-C e USB Power Deliver (PD) esistenti verranno modificate per supportare i livelli di prestazioni più elevati e i protocolli saranno retrocompatibili con USB 4 versione 1.0, USB 3.2, USB 2.0 e Thunderbolt 3. È stato inoltre migliorato supporto per DisplayPort e PCIe, in cui verrà utilizzato un migliore tunneling dei dati per massimizzare la larghezza di banda.

L’USB Promoter Group, che comprende Apple, HP, Intel, Microsoft e Texas Instruments, ritiene che USB 4 versione 2.0 rappresenterà un enorme passo avanti sia per i produttori che per gli utenti. “Questa nuova specifica USB4, ancora una volta seguendo la tradizione USB, raddoppia le prestazioni dei dati per portare livelli più elevati di funzionalità all’ecosistema USB Type-C”, ha affermato Brad Saunders, Presidente di USB Promoter Group.

Maggiori dettagli, comprese le specifiche tecniche complete per USB 4 versione 2.0, saranno rilasciati a novembre 2022.