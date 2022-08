Il monopattino S1 Nilox presentato durante l’IFA di Berlino di quest’anno migliora gli standard di sicurezza già raggiunti con modelli precedenti. Lo stesso vale per altri due prodotti presentati ufficialmente dall’azienda: due nuove e-bike, Cargo Light e la e-bike a misura di bambino.

“Siamo partiti con le action cam per poi entrare con successo nel mondo della mobilità sostenibile: un passaggio agile per noi che non ci fermiamo mai, proprio come l’evoluzione tecnologica. Per questo siamo orgogliosi di tornare a Berlino con prodotti che, ancora una volta, segnano un passo avanti nella smart mobility e incarnano appieno la filosofia X-Drive, un concept che racchiude il nostro impegno” ha commentato Simona Ceriani, Country Manager Consumer Italy del Gruppo Esprinet.

Nilox S1: il nuovo monopattino innovativo del brand

Questo nuovo modello punta sulla sicurezza e affidabilità alla guida. Si contraddistingue per le frecce direzionali posteriori e anteriori. Inoltre, presenta indicatori di svolta nel LED anteriore per rispondere alle nuove esigenze del mercato. Anche il traffico non sarà più un problema con l’aiuto di queste nuove tecnologie. L’obiettivo è integrare queste funzionalità senza intaccare la semplicità d’uso. Il display intelligente e il Cruise Control permetteranno di monitorare velocità, batteria o marcia selezionata. Il motore del modello, invece, garantisce un’autonomia di 28km con una ricarica di quattro ore. Incluso anche un sistema di sicurezza NFC. Per quanto riguarda il prezzo, quello di partenza sarà di 499,95 euro.

E-bike Cargo Light: meno fatica e più km da percorrere

La famiglia delle e-bike di Nilox si allarga con la nuova Cargo Light. Questa bici elettrica è perfetta per chi ha bisogno di portare con sé oggetti personali, e non solo. Cargo Light include due portapacchi da 25 kg con apposite fasce elastiche per maggiore stabilità durante il trasporto. Si potranno percorrere lunghe distanze senza alcuno sforzo con l’ausilio del motore integrato. Il cambio SHIMANO garantisce, infine, di percorrere fino a 60 km a una velocità di 25km orari. Il telaio realizzato in acciaio permette di sostenere fino a 120 kg. Anche di notte sarà possibile utilizzare la Cargo Light grazie alle luci LED sia frontali che posteriori. Il prezzo di partenza del prodotto sarà di 1.699,95 euro.

E-bike kids a misura di bambini

Nilox ha pensato proprio a tutti, anche ai bambini. In occasione dell’evento IFA di Berlino ha presentato la sua prima e-bike per bambino, per divertirsi a tutte le età, in famiglia e in totale sicurezza. Pensata per bambini dai 4 ai 6 anni, con pneumatici da 16’’ e freni posteriori. Presenti sei velocità, il tutto racchiuso in un telaio in acciaio leggero e pratico da usare. Prezzo di partenza: 499,95 euro.

In occasione di IFA 2022 i prodotti di punta del brand saranno esposti insieme al nuovo monopattino e le due e-bike. Gli appassionati di sport potranno scoprire i prodotti realizzati in collaborazione con Inter e con NBA. Sarà anche presente la collezione creata con National Geographic. Infine, gli accessori mobility, tra cui le frecce universali, i caschi, prodotti per la manutenzione e le action cam.