Google ha creato i propri processori. I telefoni della gamma Pixel sono alimentati da processori Tensor ed il chip di seconda generazione si troverà anche nei dispositivi di prossima generazione di questa serie. Tuttavia, dobbiamo ricordare che Samsung è stata l’azienda che ha assistito il colosso IT nello sviluppo dei propri semiconduttori. Sembra che Samsung stia testando il processore di Google in questo momento. Quindi ci sono tutte le ragioni per credere che i dispositivi Samsung includeranno questo processore.

In effetti, il chip Tensor di prima generazione di Pixel 6 e Pixel 6 Pro è una versione migliorata di Exynos 2100. Di conseguenza, il chip in prova potrebbe essere una versione aggiornata di un altro processore Exynos. Questo implica che il nuovo processore sarà disponibile sui telefoni Samsung?

Samsung sta sviluppando un nuovo chip di Google

Samsung sta testando due nuovi chipset, secondo GalaxyClub. Uno di questi potrebbe essere il sostituto dell’Exynos 1280 e potrebbe chiamare Exynos 1380. S5P9865 è il numero di modello dell’altro chipset, che potrebbe essere il chipset Google Tensor di prossima generazione. Queste ipotesi si basano sulla premessa che il numero di modello del processore Tensor di prima generazione è S5P9845.

La fonte non è sicura se sia Tensor 2 o qualcos’altro. L’S5P9865 (nome in codice “Zum”) è stato testato su una scheda di sviluppo chiamata “Ripcurrent”. In precedenza, abbiamo appreso che il Tensor 2 è stato testato su una scheda di sviluppo “Cloudripper”. Di conseguenza, è molto probabile che il Tensor 2 debutti su Pixel 7 e Pixel 7 Pro, mentre questo enigmatico chip Tensor dovrebbe apparire sulla serie Pixel 8 e Samsung.

Samsung sta anche testando un processore con il numero di modello S5E8835, che sarà il successore dell’Exynos 1280. Quest’ultimo ha già fatto la sua comparsa in numerosi telefoni Galaxy di fascia media. Di conseguenza, riteniamo che il presunto Exynos 1380 alimenterà diversi smartphone di fascia media nel 2023.