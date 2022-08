Negli ultimi due anni ci sono state voci secondo cui Google rilascerà un telefono pieghevole Pixel. Il nome di questo smartphone pieghevole potrebbe essere Google Pixel Notepad, secondo alcune indiscrezioni. Un brevetto Google rilasciato ieri verifica la notizia.

Secondo 91mobiles, nel giugno di quest’anno Google ha depositato una domanda di brevetto presso l’OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) per un brevetto per uno schermo pieghevole, che è stato pubblicato ieri. Il design dello smartphone pieghevole Google Pixel Notepad è simile a quello del Samsung Galaxy Z Fold, come si vede nell’illustrazione del brevetto. Questo dispositivo utilizza una strategia di ripiegamento orizzontale verso l’interno. Tuttavia, la cornice dello smartphone pieghevole Google Pixel Notepad è più ampia nell’immagine del brevetto.

Google Pixel Notepad si prepara al debutto

Inoltre, la fotocamera selfie nel display pieghevole del brevetto si trova nella cornice superiore. Questo differisce dal design della fotocamera sotto lo schermo del Samsung Galaxy Z Fold 4. Secondo il brevetto, ci sarà una fotocamera con un’apertura nella cornice dello schermo flessibile.

Secondo il famoso blogger di tecnologia Weibo @DCS, il modulo posteriore del modello di ingegneria del Google Pixel Notepad è paragonabile al Google Pixel 7. La parte anteriore di questo dispositivo pieghevole ricorda quella dell’OPPO Find N. Lo schermo sarà di dimensioni relativamente “piccole” con uno stile di piegatura orizzontale verso l’interno.

Il Google Pixel Notepad, secondo fonti precedenti, avrà uno schermo esterno da 5,8 pollici e una scocca corta e larga. Il device avrà una fotocamera principale IMX363 da 12,2 megapixel, una fotocamera secondaria IMX386 da 12 megapixel e due fotocamere selfie IMX355 da 8 megapixel per l’imaging.