Google Play Store è lo store preferito dalla maggior parte degli utenti Android quando si tratta di installare app di terze parti su qualsiasi dispositivo. Questo nonostante i programmi di installazione APK e vari app store di terze parti rendano semplice scegliere dove ottenere software sul web. Il Play Store rende semplice tenere traccia di tutti i dati associati alla tua app.

Tuttavia, all’inizio di questo mese, i clienti del Google Play Store hanno notato che i numeri di versione erano scomparsi dagli elenchi dei programmi, lasciandoli all’oscuro della loro attuale variante di installazione. Google ha successivamente riconosciuto il problema, ma è emersa una nuova scomparsa, che questa volta ha avuto un impatto sull’elenco delle app aggiornate di recente.

Google Play Store, la società lavora al problema

Google Play Protect esamina le app per potenziali pericoli e vulnerabilità di sicurezza ogni volta che vengono aggiornate o installate. Puoi visualizzare l’elenco delle app aggiornate nel Play Store andando alla scheda Gestisci del menu Gestisci app e dispositivo. Per impostazione predefinita, l’app aggiornata più di recente viene visualizzata in cima all’elenco. Sorprendentemente, molte delle app in questo elenco non vengono visualizzate nell’elenco delle app appena scansionate nella pagina Play Protect, che è incorporata nel Play Store.

Whicons, YouTube e Google Keep sono esempi di questi programmi invisibili. Anche altre app, come Twitter, Google Chat, Apple Music e altre, stanno scomparendo, risultando in elenchi di app completamente diversi nella pagina Play Protect e nell’area delle app aggiornate.

La maggior parte degli utenti non noterà il problema finché non si affida all’elenco Play Protect per verificare la presenza di aggiornamenti delle app. Abbiamo scoperto il problema nella build stabile del Play Store (versione 13.9.13-20). L’ampiezza e l’origine di questo problema sono sconosciute, tuttavia aggiorneremo questo post se Google lo risolve o lo riconosce.