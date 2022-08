Con l’annuncio del prossimo aggiornamento del sistema Google Play per agosto 2022 questa settimana, gli utenti Android stanno cercando il pulsante ‘Verifica aggiornamenti’, solo per scoprire che non esiste più. Questo sta accadendo sia con Pixel che con Samsung e non è chiaro se si tratti di un difetto o di un cambiamento programmato.

Sui telefoni Pixel, puoi accedere a Impostazioni > Sicurezza (Hub) e toccare ‘Aggiornamento del sistema Google Play’ per visualizzare una schermata che indica come ‘Il tuo dispositivo è aggiornato’, l’ora ‘Ultimo aggiornamento verificato’, la versione Android corrente e la data dell’aggiornamento del sistema di Google Play. ‘Verifica aggiornamenti’ si trova nell’angolo in basso a destra.

Google Play, la pagina non è più disponibile

Questa pagina non è più disponibile e l’unica informazione che puoi più visualizzare è la data nella schermata precedente. Questa rimozione è stata segnalata per la prima volta all’inizio di questa settimana, ma ora sta diventando più comune. Il pulsante era disponibile nel nostro caso su un Pixel 6a con Android 13 fino ad oggi. Nel frattempo, abbiamo appreso che Check for Update non era più disponibile su diversi telefoni Samsung.

È probabile che questa modifica sia stata apportata apposta e che toccando l’aggiornamento del sistema di Google Play in futuro verrà visualizzata un’altra schermata solo quando una nuova versione sarà veramente pronta per il download. Nell’implementare questa nuova funzionalità, Google potrebbe cercare di eseguire questi aggiornamenti in background rimuovendo la possibilità di eliminarli manualmente.

Tuttavia, il problema è che non c’è nulla di male nel fornire agli utenti finali un pulsante per verificare la presenza di aggiornamenti, a meno che Google non modifichi di proposito le tattiche di implementazione, soprattutto se sono stati condizionati a cercare e installare gli aggiornamenti non appena sono disponibili.