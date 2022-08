Come risultato della rapida ascesa di TikTok, altre società online si sono rese conto che i giovani sono particolarmente interessati a guardare brevi video e hanno sviluppato altre soluzioni in risposta a questa esigenza. Nel caso in cui un consumatore trascorra del tempo a guardare video su molte piattaforme e servizi, è consapevole del fatto che i fornitori di contenuti condividono spesso le proprie opere su più piattaforme. Ad esempio, un numero significativo di video presenti su Instagram Reels è disponibile anche su TikTok.

Il branding, come affermato dai creatori di YouTube, è stato implementato in modo che gli spettatori potessero riconoscere che il video che un utente distribuisce su varie piattaforme può essere visto su YouTube Shorts. Sembrerebbe che i proprietari di questo sito web mirino a pubblicizzare il proprio prodotto o servizio utilizzando questo metodo.

YouTube sta migliorando la sua piattaforma per gli Shorts

Di recente, Google ha iniziato a testare una funzione nuova e unica che sarà disponibile sul servizio video di YouTube. Chi guarda i video può regolare le dimensioni dell’immagine facendo un gesto specifico della mano. Fino al 1 settembre 2022, gli utenti potranno mettere alla prova la funzione di Zoom nella fase di test. Sul touch screen, puoi stringere le due dita insieme per ingrandire o allargarle per rimpicciolire. La partecipazione al test è aperta agli abbonati YouTube Premium che hanno pagato per il servizio.

Gli utenti con abbonamento Premium possono attivare la funzione toccando la loro foto del profilo e selezionando l’opzione ‘I tuoi vantaggi Premium’ dal menu che compare. Successivamente, vai alla sezione ‘Prova nuove funzionalità’ e attiva l’opzione ‘Pizzica per ingrandire’. L’attivazione di questa funzione potrebbe richiedere del tempo, ma una volta eseguita, avrai la possibilità di ingrandire un totale di otto volte. Questa è una delle nuove funzionalità che Google lancia su YouTube ogni tanto nel tentativo di migliorare la qualità complessiva della piattaforma utilizzata per lo streaming di contenuti.