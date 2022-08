L’operatore WindTre ha recentemente lanciato una nuova campagna SMS winback, dedicata quindi ad alcuni ex clienti che hanno lasciato il consenso commerciale.

L’offerta a loro proposta è la Go 100 Top + ad un prezzo davvero molto interessante, scopriamo insieme che cosa prevede.

Torna in WindTre con la Go 100 Top + a meno di 6 euro al mese

L’offerta Go 100 Top + comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 4G, il tutto al costo di 5,99 euro al mese. L’operatore arancione sta dunque invitando altri ex clienti ad attivare Go 100 Top+, come al solito con il costo di attivazione e quello della nuova SIM ricaricabile entrambi gratuiti.

Per effettuarne l’attivazione, il “nuovo” potenziale cliente che riceve la proposta da parte dell’operatore deve recarsi presso un negozio WindTre e acquistare una nuova SIM in portabilità, rispettando in ogni caso la scadenza presente nel messaggio. Ecco l’SMS che l’operatore sta inviando: “Torna in WINDTRE! 100GIGA, 200SMS e min illimitati a 5,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro XX/XX. Info costi e privacy su windtre.it/go100toplus“.

I clienti possono anche abilitare volontariamente la funzione SMS di ricevuta di ritorno, che una volta attivata prevede un costo di 29 centesimi di euro per ciascun evento di notifica. Secondo quanto indicato da WindTre, il servizio è disabilitato di default nei terminali venduti nei suoi negozi.