Come riporta Agnieszka De Sousa per Bloomberg, una carenza di anidride carbonica sta mettendo a rischio la produzione di birra in tutto il mondo.

L’industria alimentare utilizza l’anidride carbonica in diversi modi. La CO2 dà alle bevande la loro frizzantezza e viene utilizzata nel confezionamento di molti alimenti per prevenire la crescita di batteri. Il gas può anche avere un effetto anestetico, quindi gli impianti di lavorazione della carne lo usano per stordire gli animali prima della macellazione.

Di recente, tuttavia, la fornitura di CO2 in Europa è in calo. Come spiega Joanna Sampson della pubblicazione specializzata Gas World, la maggior parte dell’anidride carbonica per uso alimentare in Europa è il sottoprodotto della produzione di ammoniaca, che viene utilizzata nei fertilizzanti. Poiché il picco di produzione di fertilizzanti si verifica tra agosto e marzo, molti impianti rallentano le loro operazioni o chiudono per manutenzione da aprile a giugno.

Quest’anno, secondo Anna Mikhailova del Telegraph, un numero insolitamente alto di impianti ha chiuso contemporaneamente per far fronte a guasti tecnici o riparazioni pianificate. E questo non è l’unico problema.

Ecco cosa sta succedendo

“Ciò che ha aggravato la situazione quest’anno non è solo la tempistica di tutte le procedure di manutenzione, ma anche il fatto che i prezzi di mercato dell’ammoniaca sono scesi a un livello basso e le importazioni sono disponibili al di fuori dell’Europa occidentale, il che ha portato i produttori europei a prolungare i tempi di fermo dell’ammoniaca”, scrive Sampson.

I paesi dell’Europa nordoccidentale sono interessati dalla carenza. I birrifici in Germania e Norvegia hanno chiuso o sono stati costretti a gestire con attenzione le loro forniture. La città di Oslo ha vietato ai residenti di annaffiare i loro giardini, in parte perché la mancanza di CO2, usata per trattare l’acqua, ha portato a una carenza di acqua potabile pulita.

Il Regno Unito è stato particolarmente colpito. Rebecca Smithers del Guardian riferisce che tre dei cinque principali produttori di CO2 hanno chiuso di recente, anche se uno di loro ha ripreso le operazioni lunedì.

Nelle ultime settimane, Coca-Cola ha temporaneamente interrotto alcune delle sue linee di produzione e Booker, il più grande grossista del Regno Unito, è stato costretto a razionare le vendite di birra, sidro e bibite. Le catene di approvvigionamento della carne sono state interrotte e il produttore di prodotti da forno Warburtons, che utilizza CO2 per confezionare le sue focaccine, ha annunciato che due dei suoi quattro stabilimenti hanno temporaneamente interrotto la produzione.

La carenza potrebbe persistere fino a settembre e i produttori stanno cercando di trovare modi per aggirare la mancanza di CO2.