Mentre Netflix fatica a mantenere i clienti abbonati al suo servizio di streaming, la sua attività di giochi mobile sembra essere un fallimento. Secondo la CNBC, i giochi Netflix sono stati scaricati 23,3 milioni di volte in totale, con una media di 1,7 milioni di utenti giornalieri, secondo la società di analisi delle app Apptopia. Ciò significa che meno dell’1% della base di utenti del gigante dello streaming, circa 221 milioni, è interessata ai giochi di Netflix.

Secondo Apptopia, i principali giochi per dispositivi mobili come Subway Surfers, Roblox e Among Us hanno ciascuno più di 100 milioni di download. Netflix ha ancora molta strada da fare prima di raggiungere questo livello di popolarità. Netflix ha recentemente perso oltre un milione di clienti, quindi è facile capire perché l’azienda vuole investire di più nei giochi. Netflix Games ha debuttato nel 2021 e attualmente offre oltre 25 giochi tramite l’app mobile Netflix. Entro la fine del 2022, l’azienda prevede di triplicare il proprio catalogo e rilasciare più di 50 titoli.

Netflix sta investendo nella sezione Giochi

Sebbene Netflix non abbia annunciato quanto sta investendo nella sua divisione di giochi per dispositivi mobili, ha acquisito tre studi di gioco: Boss Fight Entertainment, Night School Studio e Next Games. Secondo TechCrunch, l’acquisizione di Next Games è costata allo streamer circa $ 72 milioni.

Netflix ha lanciato tre nuovi giochi a luglio, tra cui il pluripremiato Into the Breach e Before Your Eyes. La sua libreria contiene anche giochi basati su popolari episodi Netflix come “Stranger Things”, “Queens Gambit”, “Shadow and Bone” e “Too Hot to Handle”. Se Netflix continua a indagare sfruttando il proprio IP per nuovi giochi, quella strategia potrebbe attirare più abbonati.

Gli abbonati possono giocare gratuitamente a un gioco mobile Netflix nella sezione dedicata ai giochi dell’app di streaming. Ogni gioco richiede ai giocatori di scaricare un’app unica. Solo gli utenti Netflix possono giocare ai giochi, che sono disponibili su dispositivi Android e iOS, una volta scaricati.