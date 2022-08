Spotify sta aggiornando la sua app per risolvere un reclamo di riproduzione musicale di lunga data, ma gli utenti devono pagare per l’aggiornamento. La società ha dichiarato oggi che aggiungerà un pulsante Play e un pulsante Shuffle alle playlist degli album per semplificare la riproduzione della musica. Questo sostituirà il pulsante combinato incoerente e irritante. Gli streamer potrebbero essere costernati nel vedere che quello che dovrebbe essere un aggiornamento dell’app per una migliore usabilità viene promosso come motivo per passare a Spotify Premium.

Questo è strano dato che i reclami dei consumatori hanno rilevato un problema con l’interfaccia utente e l’esperienza utente dell’app Spotify. L’anno scorso, una recensione sui forum della community di Spotify ha evidenziato che il pulsante variava tra le app. Le playlist mobile avevano un pulsante Combina/Riproduci, ma le playlist desktop avevano un normale pulsante Riproduci. L’utente ha proposto a Spotify di creare due pulsanti diversi in modo che i clienti possano scegliere come riprodurre la musica in streaming invece di toccare Now Playing per abilitare o disabilitare la modalità Shuffle.

Spotify sta aggiungendo due nuovi pulsanti

Il post ha ottenuto 647 voti positivi e pagine di commenti. Il forum ha avuto altri reclami simili. Altri hanno richiesto pulsanti Play e Shuffle separati o hanno offerto altre opzioni. Una persona ha chiesto a Spotify di consentire ai consumatori di scegliere quale pulsante dell’app apparire.

Spotify ha introdotto il simbolo Shuffle/Play nel 2020 per semplificare lo streaming e l’anno scorso ha reso il pulsante Play il pulsante predefinito su tutti gli album per i clienti Spotify Premium. Il pulsante Play rimarrà l’impostazione predefinita e Shuffle sarà un’opzione separata. Sebbene sia un modesto miglioramento del software (è semplicemente un pulsante), è una funzionalità che i consumatori volevano.

Spotify afferma che l’addebito del pulsante è correlato ai vantaggi dell’abbonamento Premium. Gli utenti Premium pagano per riprodurre qualsiasi brano su richiesta.