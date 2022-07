Con ogni nuova versione, Windows 10 continua a introdurre nuovi difetti e problemi, con l’aggiornamento più recente, rilasciato il 28 giugno 2022, che influisce sulla capacità della stampante USB. ‘Windows potrebbe mostrare copie duplicate di stampanti installate su un dispositivo, in genere con un nome simile e il suffisso ‘Copia1’ e ‘Applicazioni che fanno riferimento alla stampante da un il nome specifico non può essere stampato.’

Il problema è in fase di elaborazione per un futuro aggiornamento, pertanto l’azienda ha fornito agli utenti più soluzioni alternative fino a quel momento, nonché un meccanismo per inviare il problema a Microsoft per accelerare una riparazione. Se sei uno dei tanti scettici di Windows 10 e la tua stampante ha smesso improvvisamente di funzionare dopo un aggiornamento, puoi segnalare il problema a Microsoft.

Windows 10, l’ultimo aggiornamento è già disponibile

Sebbene questo problema attuale sia scomodo, non è la prima volta che i problemi di aggiornamento interrompono le funzionalità di base in Windows 10. A maggio, Microsoft è stata costretta a distribuire una patch per risolvere un bug creato da una patch precedente che risolveva un problema completamente diverso. Sembra essere un inizio di patch.

A maggio è stato anche rilasciato un aggiornamento che riparava un difetto Bluetooth che stava producendo la temuta Blue Screen of Death su alcuni PC. Inoltre, una serie di attacchi ransomware mascherati da aggiornamenti di Windows 10 hanno diffuso il ceppo ransomware Magniber. E questi sono solo i problemi più attuali.

Nonostante l’attenzione prestata ai problemi di Windows 11, Windows 10 ha una lunga storia di bug, difetti e patch che interrompono le funzionalità. Quindi, prima di sbattere contro l’ultimo sistema operativo di Microsoft, tieni presente che i suoi difetti sono un problema legacy.