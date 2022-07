Google Camera ha introdotto una funzione ‘Volti frequenti’ con Pixel 4 per ‘rilevare e consigliare foto migliori dei volti che scatti o riprendi di più’, ma è stata rimossa silenziosamente negli ultimi mesi.

Quando la tua fotocamera rileva e consiglia altre fotografie all’interno delle tue foto o brevi video, riconosce quali scatti contengono i volti che registri di frequente. La fotocamera suggerisce quindi immagini migliori di quei volti.

Google Camera su Pixel ha un problema

Volti frequenti salva ‘informazioni sui volti che fotografi o registri’. Funziona interamente sullo smartphone, senza che i dati vengano trasferiti a Google. Devi abilitarlo manualmente (su Pixel 4 e successivi) e disattivarlo distruggerebbe tutti i dati del viso salvati. Questo può essere ottenuto dal menu principale delle impostazioni della fotocamera, tra ‘Gesti’ e ‘Archiviazione dispositivo’.

Come parte di Real Tone, Google utilizza Frequent Faces su Pixel 6 e 6 Pro per ‘aiutare la fotocamera a ritrarre i toni della pelle in modo più accurato’, mentre il bilanciamento automatico del bianco migliorato per le persone riconosciute è un altro vantaggio. Un thread di maggio sul forum di assistenza Pixel rivela (secondo un esperto di prodotto) che Frequent Faces è stato ‘temporaneamente rimosso’, come scoperto oggi su Reddit. Non ci sono informazioni sul motivo per cui la funzionalità è stata rimossa o su quando verrà ripristinata.

Questa funzionalità è stata temporaneamente disabilitata ed è in arrivo una soluzione. Al momento non c’è un calendario per il rilascio e non è ancora disponibile su entrambi i telefoni Android 12 (incluso Pixel 6a) e 13 Pixel a partire da Google Camera 8.5 da giugno. Nel complesso, la situazione sembra essere diversa da quando l’obiettivo ultrawide di Pixel 5 e 4a 5G è stato bloccato per l’astrofotografia nel 2020.

Nel Google Store, Frequent Faces è ancora elencato come una delle ‘Caratteristiche della fotocamera’ di Pixel 6a. Nel frattempo, la pagina Pixel Camera promuove la possibilità di ‘ottenere più sorrisi e meno ammiccamenti’.