I fan di Magic: The Gathering ora hanno accesso alle carte più collezionabili del gioco in formato print-on-demand grazie all’esperimento selvaggio noto come Secret Lair, che è stato rilasciato di recente. Le ristampe di carte rilasciate in precedenza con artwork di Fortnite sono state incluse nella micro raccolta più recente. Tuttavia, a differenza degli altri oggetti in vendita in Secret Lair, questo sarà disponibile per l’acquisto solo per un periodo di cinque giorni.

Ci sono una varietà di carte collezionabili Secret Lair x Fortnite tra cui scegliere. Wrath of Gods, Dance of the Many, Etherium Sculptor, Grim Tutor, Triumph of Hordes, Smuggler’s Copter e Planar Bridge sono tra le carte che sono state ristampate e sono incluse nel set base e consiste in sette carte.

Secret Lair x Fortnite, l’evento è limitato

È noto che l’evento Secret Lair è durato per un rispettabile periodo di tempo in passato. Potrebbe essere una settimana o due, o potrebbe durare fino a un mese intero. C’è anche una serie di un anno che è attualmente disponibile e si chiama Astrology Lands. Questa serie offre segni come Capricorno, Gemelli e persino Acquario per cinque terre. Nel corso dell’anno sarà messa a disposizione ulteriore segnaletica. Il fatto che le carte Fortnite possano essere utilizzate solo per un periodo di cinque giorni sembra essere un riferimento al fatto che queste carte sono estremamente rare.

Il più grande progetto Universes Beyond di Wizards of the Coast include un crossover con il popolare videogioco Fortnite. Inoltre, saranno presto disponibili le carte per Warhammer 40,000 e Il Signore degli Anelli.