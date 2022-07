WhatsApp ha offerto l’opzione per nascondere il tuo stato ‘Ultimo accesso’ da contatti selezionati nel novembre dello scorso anno. È stato un passo positivo per la privacy, ma non è l’unica caratteristica su cui la società ha lavorato da allora. WhatsApp ha lanciato la possibilità di nascondere il tuo stato online all’inizio di questo mese e la funzione sta ora arrivando alla versione beta Android di WhatsApp.

WABetaInfo ha scoperto una nuova impostazione della privacy nella versione beta di WhatsApp per Android 2.22.16.12. Secondo l’articolo, avviando l’app e andando su Impostazioni > Account > Privacy > Ultimi visti e online viene visualizzata un’impostazione che ti consente di controllare chi potrebbe vedere quando sei online. Poiché puoi solo scegliere se far conoscere a tutti la tua disponibilità o solo a chi può vedere il tuo Ultimo visto, questa scelta è direttamente correlata all’impostazione Ultimo visto.

WhatsApp si prepara al nuovo aggiornamento

La decisione dell’azienda di preservare la disponibilità online in base allo stato Ultimo accesso può sembrare strana, ma ha senso. Dopotutto, se non vuoi che qualcuno o un gruppo di persone vedano il tuo stato Ultimo accesso, probabilmente non vuoi nemmeno che vedano il tuo stato online. Di conseguenza, ti risparmia la fatica di configurare due diverse impostazioni.

Nella migliore delle ipotesi, sembra essere una semplice aggiunta. Tuttavia, è una funzionalità che dovrebbe aiutare a colmare il divario tra il programma WhatsApp principale e le mod come GB WhatsApp, che gli utenti possono installare per ottenere più impostazioni sulla privacy. Concorrenti ricchi di funzionalità come Telegram hanno da tempo capacità simili. Sebbene sia emozionante vederlo debuttare su WhatsApp, la nuova esperienza è ancora in fase di sviluppo. Dovrai aspettare che raggiunga il canale stabile prima di poterlo utilizzare.