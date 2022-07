Samsung ha confermato ciò che tutti sospettavamo: almeno uno smartphone Galaxy pieghevole di prossima generazione sarà presentato all’evento Unpacked di agosto dell’azienda. L’azienda ha debuttato con i suoi smartphone pieghevoli, il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3, nell’agosto 2021, quindi è logico che riserverà il suo prossimo evento per presentare la sua ultima versione del fattore di forma distintivo, ma ancora limitato.

La quantità di dettagli nell’ultimo teaser, che rivela quello che sembra essere il Flip di prossima generazione – o, almeno, un nuovo modello con la stessa forma a conchiglia e display flessibile – è sorprendente.

Samsung rilascia un nuovo teaser

Il nuovo teaser segue la grafica simile a un puzzle rilasciata all’inizio di questa settimana dall’azienda, che ha accennato all’evento che si svolgerà il 10 agosto. Nel suo teaser del 19 luglio, Samsung conferma quella data. Ci sono buone probabilità che vedremo nuovi smartwatch Samsung e possibilmente auricolari TWS durante la prossima presentazione Unpacked, ma il pieghevole riceverà senza dubbio la massima attenzione.

Samsung usa spesso il simbolismo nei suoi teaser e quest’ultimo non fa eccezione. Agli spettatori viene mostrato il volto scuro dell’imminente pieghevole dell’azienda, che si piega e si gira per formare un segno Il marchio Samsung appare sulla cerniera, il colore sembra essere una sorta di lavanda e, soprattutto, il design sembra essere per lo più invariato rispetto al Galaxy Z Flip 3. Quello che non sappiamo ancora è se il dispositivo mostrato in il teaser è il Flip 4 o un modello completamente nuovo.

Supponendo che questo sia il nostro primo sguardo ufficiale al Samsung Galaxy Z Flip 4, tutte le speculazioni sul tenere sotto controllo le tue aspettative sembrano essere vere. A parte le fotocamere (sono visibili due dossi), il device nel teaser sembra essere simile al modello Flip 3.