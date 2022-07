Dopo il suo grande successo dopo il lancio da parte di Nothing, l’open sale di Phone (1) inizierà domani, giovedì 21 luglio alle ore 8:00 sul sito nothing.tech e presso i seguenti rivenditori:

WINDTRE: nei WINDTRE Store, sarà possibile acquistare Nothing Phone (1) a partire da €4,99 in più al mese in abbinamento ad una delle offerte dell’operatore, anche con soluzione ad anticipo zero con finanziamento.

Ad esempio, i clienti WINDTRE potranno scegliere tra le promozioni Summer Edition come “Smart Pack Protect 5G”, che include 200 Giga in 5G, minuti illimitati e la protezione furto al prezzo scontato di 16,99 euro al mese, invece di 18,99 euro, con la possibilità di abbinare Nothing Phone (1) a 10,99 euro in più al mese.

Per scoprire le funzionalità del nuovo Nothing Phone (1), WINDTRE è inoltre lieta di accogliere il pubblico interessato presso gli store di via Dante 3 a Milano e di Largo Apollinaire 12/15 a Roma, nel pomeriggio di domani, 21 luglio, alle ore 17:30.

Phone (1) sarà disponibile anche su Amazon nelle colorazioni bianco e nero con tre diversi modelli tra cui scegliere:

8GB/128GB, disponibile solo in nero a €499

8GB/256GB disponibile in bianco e nero a €529

12GB/256GB disponibile nei prossimi mesi in bianco e nero a €579.