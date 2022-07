Ormai è molto chiaro che Samsung vuole che i clienti acquistino le varianti Galaxy S Ultra. Sebbene l’Ultra sia l’opzione più costosa, ha anche la maggior parte delle funzionalità. Il Galaxy S22 Ultra ora include un silo S Pen integrato, che lo rende l’erede spirituale e fisico del Galaxy Note. Il modello ha anche fotocamere significativamente superiori rispetto alle versioni Galaxy S22 e Galaxy S22+, il che lo rende la scelta migliore se prendi sul serio la fotografia mobile.

È improbabile che questa tendenza cambi molto presto e il Galaxy S23 Ultra dovrebbe presentare la più grande fotocamera Samsung fino ad oggi. Tuttavia, sembra che non abbiamo ancora tutti i pezzi del puzzle, dal momento che l’atteso sensore di immagine Samsung da 200 MP per il dispositivo potrebbe non essere ancora annunciato.

Samsung sta preparando l’hardware del nuovo smartphone Ultra

Abbiamo raggiunto un punto in cui i sensori di imaging per smartphone suonano quasi ridicoli. Non molto tempo fa una fotocamera da 64 MP era considerata stravagante, ma ora parliamo di 200 MP. Ovviamente, non c’è quasi modo di fermare la battaglia per il sensore più grande e denso di pixel e Samsung è in testa al gruppo in termini di numeri. L’anno scorso, l’azienda è stata la prima a rilasciare un sensore di immagine mobile da 200 MP, ma deve ancora implementarlo nel proprio telefono. Il futuro Motorola X30 Pro (o Edge 30 Ultra) sarà il primo a rilasciarlo al pubblico.

Nel frattempo, Samsung ha presentato ISOCELL HP3 a giugno 2022, offrendo una scelta leggermente di livello intermedio per qualsiasi OEM che voglia fare il salto. Apparentemente, nessuno dei due è sufficiente per Samsung. Secondo Ice Universe, il Galaxy S23 Ultra avrà sicuramente un sensore da 200 MP, anche se potrebbe comunque utilizzare la tecnologia di binning dei pixel Tetra dell’azienda per produrre scatti da 50 MP per impostazione predefinita.

Anche se questa non è una novità, la fonte indica che il modello non utilizzerà ISOCELL HP1, tanto da solo il più recente HP3. Secondo la perdita, includerà un sensore Samsung completamente nuovo di cui non abbiamo ancora sentito parlare.