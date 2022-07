Un evento Unpacked per gli ultimi device sta arrivando in casa Samsung per gli ultimi pieghevoli della serie Z. Alcune settimane fa abbiamo sentito che il prossimo Unpacked di Samsung sarebbe stato programmato per il 10 agosto di quest’anno, e ora quella data sta diventando sempre più probabile quando si è scoperto che un invito all’evento Unpacked di Samsung era trapelato.

Evan Blass, un leaker, ha messo le mani su un primo invito Unpacked e ha la stessa data del 10 agosto che abbiamo visto nei rapporti precedenti. Anche senza questa prova in più, l’inizio di agosto sembrava un ottimo momento per il prossimo Unpacked. Questo perché il gigante dell’elettronica sudcoreano ha condotto i suoi eventi il ​​5 e l’11 agosto negli ultimi due anni.

Samsung Galaxy Z Fold 4 e Flip 4 sono in arrivo

Quasi senza dubbio, Samsung farà annunci riguardanti Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro durante l’evento. È probabile che uno dei tweet più vecchi di Blass con un’immagine inedita del telefono sia stato rimosso quando Samsung ha segnalato il contenuto per violazione del copyright. L’invito pubblicato da Blass mostra un rendering del Galaxy Z Flip4 che è stato sfocato per creare lo sfondo.

Non vediamo l’ora fino al 10 agosto per scoprire cosa ha in serbo per noi Samsung, anche se l’azienda non ha ancora fornito alcuna conferma ufficiale di tutto ciò. Tuttavia, se la fuga di notizie è genuina, quella data non è lontana molto più di un mese. Inoltre, di recente sono stati rivelate alcune immagini dal vivo del tanto atteso Galaxy Fold 4 e Flip 4, per non parlare delle novità riguardanti i pieghevoli Samsung in arrivo nel 2023.