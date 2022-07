Apple controlla rigorosamente quali app possono utilizzare i consumatori di iPhone. Le app per iOS possono essere scaricate solo dall’App Store. Agli sviluppatori viene inoltre addebitata una commissione del 30% dalla società. Nonostante queste regole, che molti ritengono ingiuste, che sembrano progettate per proteggere i consumatori, numerosi programmi fraudolenti sono ancora disponibili sull’app store ufficiale di Apple.

Secondo il sito di recensioni VPN Vpncheck, Apple non ha fatto nulla per affrontare la maggior parte delle 133 app false scoperte da Avast nel marzo 2021. All’epoca, erano state scaricate 500 milioni di volte e avevano generato entrate per 365 milioni di dollari.

iPhone, ecco la lista delle app in questione sul sito Avast

84 di queste app sono ancora disponibili su App Store 15 mesi dopo. Queste app sono conosciute come pileware e hanno lo scopo di truffarti. Quindi, mentre la loro programmazione non è dannosa e non rubano i tuoi dati, sono comunque altamente rischiosi a causa di enormi tasse e sanzioni nascoste. Vpncheck stima di frodare gli utenti di $ 100 milioni ogni anno. Le app sono state scaricate 7,2 milioni di volte e producono 8,6 milioni di dollari di entrate ogni mese.

Non è difficile trovare app come queste. La maggior parte di loro sono app di divertimento, come strumenti musicali simulati, o utilità, come torce e calcolatrici. Possono anche essere trovati in app di predizione del futuro, filtri o editor di foto o video, amplificatori di volume, giochi basati su quiz e sfondi. Un’altra bandiera rossa è una corsa di recensioni sponsorizzate a 5 stelle con nomi di revisori fittizi utilizzati per mascherare le valutazioni effettive di valutazione inferiore.

Questi programmi attirano i consumatori con un periodo di prova gratuito, nonostante il fatto che un’alternativa gratuita sia solitamente prontamente disponibile. Hanno spese nascoste e potrebbero addebitarti più di una volta o un importo maggiore al momento del pagamento. Inoltre, sono stati strutturati in modo tale che sia abbastanza difficile cancellarsi dai loro servizi, quindi potrebbero continuare a fatturarti anche dopo averli disinstallati. Inoltre, fai attenzione al marketing ingannevole che afferma che il programma è stato raccomandato da Apple.