La scorsa settimana abbiamo segnalato un problema con l’app Galaxy Wearable che causava problemi ai possessori di Galaxy Watch 4. Il problema ha causato l’arresto anomalo dell’app ripetutamente durante il giorno. Oltre a quello smartwatch, tuttavia, lo stesso problema di crash sta interessando gli auricolari Samsung, con un messaggio che indica che il ‘Gestore Galaxy Buds continua a interrompersi’ o ‘non risponde’. Questo messaggio viene visualizzato quando gli auricolari sono collegati a un dispositivo.

È possibile che tu riceva un messaggio che dice ‘continua a interrompersi o ‘non risponde’ se hai uno degli auricolari Samsung più recenti, inclusi Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds 2 o Galaxy Buds Live.

Samsung dovrebbe risolvere presto il problema

Più o meno nella stessa quantità di tempo, circa una settimana fa, un certo numero di discussioni sul forum e post su Reddit sono stati dedicati alla discussione di questo problema. In ogni caso, l’applicazione che dovrebbe aiutare la connessione tra il telefono e gli auricolari si blocca praticamente costantemente. Il problema tende a manifestarsi in un modo normalmente imprevedibile, anche se lo fa regolarmente e principalmente sugli smartphone Samsung.

Coloro che sono stati colpiti hanno riferito che la rimozione e la reinstallazione del software fornisce una certa soluzione. In risposta a una domanda, un moderatore Samsung ha affermato che questa linea di condotta, unita alla concessione dell’autorizzazione ai ‘Dispositivi nelle vicinanze’, è il modo accettabile di procedere. La versione 4.1.22051251 è richiesta sia per Galaxy Buds Pro che per le cuffie Buds Live.

Non dovrebbe sorprendere che il plug-in Galaxy Watch 4 di Samsung sia stato interessato dallo stesso identico problema allo stesso tempo, il che suggerisce che i due problemi sono collegati in qualche modo. Ora Samsung ha rilasciato aggiornamenti dei plug-in per Galaxy Watch 4 e un paio di altri smartwatch, è lecito aspettarsi che gli auricolari dell’azienda ricevano lo stesso trattamento nel prossimo futuro.