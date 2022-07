Iliad non è ai vertici del mercato della telefonia in Italia solo per quanto concerne la telefonia mobile. Nel corso di queste ultime settimane il gestore ha fatto passi importanti per il suo sviluppo in Italia con la presentazione delle prime tariffe per la telefonia fissa. Gli utenti che scelgono il provider francese potranno ora attivare anche interessanti promozioni per la Fibra ottica.

Iliad, costi, consumi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

Come le tariffe per la telefonia mobile, anche le offerte per la Fibra sono all’insegna della massima convenienza. Gli utenti troveranno offerte con la garanzia dei costi più bassi di sempre.

La migliore iniziativa in questo momento è la Iliad Box. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa promozione è pari a 15,99 euro. Oltre alle telefonate senza limiti verso tutti, numeri fissi e mobili ed anche verso i paesi esteri, i clienti che optano per questa promozione riceveranno connessione illimitata sino a 4 Gbps con le velocità della Fibra ottica.

La condizione per il prezzo di 15,99 euro ogni mese è molto chiara. Questo costo è infatti assicurato a coloro che in maniera speculare ad una tariffa per la Fibra ottica hanno anche attivato una ricaricabile per la telefonia mobile. In alternativa, il prezzo della Fibra sarà pari a 23,99 euro al mese.

Per ambedue le fasce di prezzo i clienti di Iliad dovranno corrispondere una quota di attivazione una tantum, il cui prezzo è fissato sui 39,99 euro. La spesa per l’attivazione della rete è indipendente dal costo mensile dell’offerta in abbonamento Iliad Box.