Spotify ha scoperto un modo per aumentare il coinvolgimento dei suoi ascoltatori con la musica. Heardle, un gioco a quiz musicale, è stato acquistato dal servizio di streaming musicale. “Amiamo tutto ciò che riguarda la musica, motivo per cui siamo felici di annunciare che l’amato gioco interattivo di musica a quiz si unirà a Spotify”, ha affermato Spotify in una nota.

Heardle è un “gioco musicale quotidiano”, simile al “Wordle” del New York Times, che è un gioco a quiz di parole quotidiano. Secondo Spotify, Heardle richiede ai partecipanti di prevedere la canzone in base alle sue note iniziali. Ai giocatori verranno fornite sei ipotesi, con ogni suggerimento che aggiungerà alcuni secondi alla canzone per aiutarli a capirlo.

Spotify rilascerà il gioco in più paesi

“Esploriamo sempre modi creativi e giocosi per aumentare la scoperta della musica e aiutare gli artisti a raggiungere nuovi fan”, ha affermato Jeremy Erlich, responsabile mondiale della musica di Spotify. Saprai cosa stava suonando mentre stai giocando a Heardle, indipendentemente dal fatto che l’avessi indovinato in sei o meno. Dopo il gioco, verranno presentati il ​​titolo, l’artista e l’anno di uscita della canzone. Cliccando sul banner, verrai indirizzato direttamente a quella musica su Spotify. I giocatori possono quindi condividere i risultati del gioco con gli amici per scoprire chi ha l’orecchio migliore.

Heardle è ora accessibile su Spotify per gli utenti di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Il servizio di streaming musicale spera di diffondere questo gioco a “centinaia di milioni di persone”. Nonostante Spotify abbia acquisito Heardle, il gioco continuerà a essere gratuito. Coloro che hanno già giocato a Heardle vedranno che il gioco rimane invariato. Possono anche utilizzare Spotify per trasferire le loro statistiche all’ultima edizione di Heardle.