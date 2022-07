Asus ha presentato ufficialmente soltanto pochi giorni fa il suo nuovo gaming phone di punta, ovvero il nuovo Asus Rog Phone 6 Pro. A quanto pare, però, l’azienda non si accontenta, anzi. Nel corso dei prossimi mesi annuncerà infatti il suo nuovo smartphone Asus ZenFone 9. Di quest’ultimo ne abbiamo già sentito parlare mesi fa tramite alcuni rumors. Ora, però, lo smartphone è apparso su un video YouTube mostrandoci anche la sua nuova feature denominata ZenTouch.

Asus ZenFone 9 apparso in un video in rete con la nuova feature ZenTouch

Asus è forse uno dei produttori che propone dispositivi dotati di caratteristiche uniche e originali. Abbiamo ad esempio visto Asus ZenFone 8, un vero e proprio top di gamma tascabile. Come già accennato, però, l’azienda è già al lavoro sul suo successore che si chiamerà Asus ZenFone 9.

Quest’ultimo era già stato avvistato in rete qualche mese fa in alcune foto, ma ora è apparso addirittura in un video su YouTube, il quale è stato però poi eliminato. Sono comunque rimaste in rete alcune immagini tratte dal video. Osservandole, è possibile notare la presenza della nuova feature dell’azienda denominata ZenTouch.

Nello specifico, per mezzo di un sensore laterale denominata Smart Key, si potrà sfogliare le pagine presenti sullo smartphone ma anche tanto altro sfiorando semplicemente questo sensore con le dita. Questo sensore sembra che sarà integrato all’interno del tasto di accensione e spegnimento. Oltre a questo, è stata poi confermata la presenza di una doppia fotocamera posteriore e del tanto amato jack audio da 3.5 mm per le cuffie.