A causa della straordinaria apertura e versatilità di Android, è utilizzato praticamente da tutti i produttori di smartphone diversi da Apple. Nonostante l’enorme aumento della potenza di elaborazione nel decennio precedente, alcune app Android continuano a funzionare male sugli smartphone entry-level, aprendo la strada a versioni leggere che consumano meno spazio di archiviazione e richiedono meno risorse. Microsoft sta ora utilizzando la stessa strategia per attirare più utenti al suo servizio di posta elettronica.

Secondo un nuovo post sulla roadmap 365 di Microsoft, una versione Lite di Outlook è in lavorazione e sarà ampiamente accessibile per Android non appena questo mese. Outlook Lite sarà “un software Android che offre i principali vantaggi di Outlook in un’app di dimensioni ridotte con prestazioni elevate per smartphone di fascia bassa su qualsiasi rete”, secondo la sua breve descrizione.

Microsoft Outlook Lite arriverà presto

In particolare, ZDNet rileva che il software è attualmente disponibile in alcune regioni, quindi è molto probabile che l’articolo riguardi una distribuzione più ampia. Gmail offre già una versione annacquata della sua app principale chiamata Gmail Go, che ha avuto 500 milioni di download sul Play Store l’anno scorso nonostante non fosse disponibile per un gran numero di utenti Android: viene fornita solo con i dispositivi Android Go.

Non sarebbe difficile affermare che dopo aver visto la popolarità di questa app Google, Microsoft ha tratto ispirazione e immaginato lo stesso per Outlook. Outlook è uno dei programmi di posta elettronica più popolari su Android, con oltre 500 milioni di download, ma impallidisce rispetto agli sbalorditivi 10 miliardi di Gmail. L’edizione Lite dovrebbe aiutare a ridurre leggermente il divario.