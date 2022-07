Nell’ultimo numero della sua newsletter domenicale, il famoso giornalista Mark Gurman afferma che l’Apple Watch Series 8 sarà in grado di rilevare la febbre. In precedenza, era stato riferito che il sensore di temperatura sul Watch 8 sarebbe stato utilizzato solo per la pianificazione della fertilità.

Gli smartwatch, a differenza dei termometri tradizionali, non possono misurare la temperatura corporea interna e devono quindi fare affidamento su un algoritmo per determinare la temperatura precisa di qualcuno. Ming-Chi Kuo, un analista di Apple, aveva affermato che Apple ha perfezionato l’algoritmo.

Apple Watch Serie 8 sarà presentato a fine anno

Secondo Gurman, Apple ha approvato la capacità di rilevamento della temperatura corporea dell’orologio e Watch Series 8 includerà il sensore. È improbabile che sia disponibile sul modello SE meno costoso. La funzione, secondo quanto riportato, non fornirebbe una lettura particolare ma sarà in grado di determinare se si ha una temperatura superiore alla norma e dare consigli sull’opportunità di consultare un medico o utilizzare un termometro dedicato.

Secondo Gurman, questa sarà la caratteristica hardware più interessante dell’Apple Watch Series 8. Secondo rapporti precedenti, il Watch potrebbe utilizzare una CPU paragonabile alla Watch Series 7, che utilizzava un chip basato sul chipset del suo predecessore. Sembra che Apple stia ignorando i chip non Mac a causa dei suoi processori della serie M, che alimentano i suoi desktop e alcuni dispositivi iPad.

Uno schermo più luminoso potrebbe anche essere incluso nell’orologio in arrivo. Non è chiaro se il nuovo indossabile avrà un aspetto piatto, ma le voci si orientano in quella direzione. Si vocifera anche di una nuova modalità a basso consumo per app e funzioni, una versione aggiornata della funzione di rilevamento della fibrillazione atriale, funzionalità satellitari, nuovi quadranti e più modalità di allenamento.