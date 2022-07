Crunchyroll, importante sito di streaming di anime, è stato aggiornato alla versione 4.21. Di conseguenza, l’app è la più recente a supportare la tecnologia iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max ProMotion, il che significa che avrai un’esperienza più fluida durante la visione di anime e l’utilizzo dell’app.

Crunchyroll aggiunge ora la compatibilità ProMotion alla sua app per iPad per gli utenti che preferiscono schermi più grandi, consentendo ai possessori di iPad Pro di seconda generazione o più recenti di vivere un’esperienza più fluida.

Crunchyroll ha rilasciato un nuovo aggiornamento

Sebbene Crunchyroll possa essere lento, il servizio di streaming aggiunge occasionalmente le ultime funzionalità di Apple all’app. Ad esempio, Crunchyroll ha implementato il supporto SharePlay alcuni mesi fa e successivamente ha aggiornato la funzionalità fornendo nuovi metodi per utilizzarla all’interno dell’app.

Gli utenti noteranno che l’app è ora più fluida che mai grazie al supporto di ProMotion. Vale anche la pena notare come l’app abbraccia le piattaforme Apple, poiché è disponibile anche su Apple TV, nonostante non sia disponibile in altri negozi di app TV o anche su altri set-top box.

ProMotion, per chi non lo conoscesse, è una tecnologia che permette al display di aggiornarsi fino a 120 volte al secondo. Questa tecnologia è disponibile nei più recenti modelli di iPhone 13 Pro, nonché in varie varianti di iPad Pro lanciate nel corso degli anni. Ultimo ma non meno importante, ProMotion ha fatto il suo debutto su Mac con il MacBook Pro 2021, che aveva CPU M1 Pro e M1 Max e un display miniLED, una funzionalità che non era disponibile sul più costoso Pro Display XDR 2019.