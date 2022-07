Le offerte del volantino Mediaworld sono veramente assurde, prevedono e permettono agli utenti di raggiungere l’acquisto dei prodotti maggiormente desiderati, promettendo in cambio un risparmio che nessun altro aveva mai previsto, ovvero una riduzione del 50% rispetto al listino originario.

Gli sconti, come sempre accade quando parliamo di Mediaworld, risultano essere effettuabili in ogni negozio in Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, dove si possono trovare gli stessi sconti, con spedizione però a pagamento presso il domicilio, da aggiungere quindi a quanto effettivamente mostrato a schermo.

MediaWorld, che offerte oggi: ecco gli sconti della giornata

I migliori prodotti in promozione da MediaWorld sono più che altro smartwatch, data la campagna promozionale intitolata Tecnologia sempre con Te, non ci saremmo potuti aspettare diversamente. I modelli in promozione sono davvero tantissimi, ed altrettanto vari tra di loro, si parte dai prodotti più economici, come Xiaomi Redmi Watch 2 Lite a soli 57 euro, per salire verso Amazfit GTS 3 da 119 euro, oppure anche un Samsung Galaxy Watch 4 Classic a 229 euro, ma anche Fitbit Versa 3 a 139 euro, Xiaomi Watch S1 a 189 euro, Fitbit Sense a 189 euro ed altri ancora.

Sempre restando in tema, segnaliamo ad ogni modo la presenza di ottime riduzioni di prezzo applicate su auricolari ed anche accessori per smartphone, soluzioni marginali che permettono però di approfondire l’ecosistema legato al dispositivo mobile di cui siete effettivamente in possesso. Ogni informazione del caso è raccolta direttamente a questo indirizzo.