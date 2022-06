Da OnePlus si attende la presentazione ufficiale di OnePlus 10T 5G, smartphone al centro di diverse indiscrezioni negli ultimi giorni ma pare che il produttore cinese abbia anche altri diversi dispositivi pronti ad arrivare sul mercato.

Nelle scorse ore un importante contributo per i fan di OnePlus è arrivato da Mukul Sharma, che ha condiviso su Twitter alcune interessanti informazioni su quelli che potrebbero essere i device che il produttore cinese ha in programma di lanciare a breve. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus pensa a cuffie, smartwatch e smartband

Il popolare leaker si è soffermato sui dispositivi indossabili, un settore al quale OnePlus si è avvicinata ormai da tempo e a cui pare abbia deciso di dedicare sempre più attenzioni. E così scopriamo che OnePlus avrebbe in programma il lancio in India di due nuove serie di cuffie true wireless, una delle quali sotto il brand Nord.

Probabilmente per saperne di più al riguardo non ci sarà da pazientare per molto tempo, in quanto il leaker sostiene che nei programmi del produttore cinese la presentazione dovrebbe avvenire nel terzo trimestre, in occasione dell’annuncio di un paio di smartphone. Ma l’azienda avrebbe in progetto di lanciare anche altri due dispositivi indossabili e cioè OnePlus Watch 2 e OnePlus Band 2, device che il produttore si augura possano fare ancora meglio delle rispettive precedenti generazioni.

Resta da capire se le indiscrezioni riportate da Mukul Sharma riguardino soltanto il mercato indiano o se, al contrario, nei progetti del produttore vi sia il lancio di tali nuovi device a livello globale. Probabilmente per scoprirlo basterà avere pazienza solo per un paio di settimane: già all’inizio di luglio, infatti, il produttore cinese potrebbe rinnovare la sua offerta sia per quanto riguarda i telefoni che per i dispositivi indossabili.