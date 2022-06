Per quella che sembra un’eternità, i fan della musica hanno implorato Spotify di portare la barra laterale Friend Activity dalla versione desktop a quella mobile, e ora sembra che siano pronti a realizzare il loro desiderio.

Fino a poco tempo, la funzione che ti consente di vedere ciò che i tuoi amici Spotify o le connessioni di Facebook stanno attualmente trasmettendo in streaming non è mai stata disponibile sulle versioni mobili Android o iOS dell’app. Tuttavia, sembra che tale funzionalità sarà presto disponibile per gli appassionati di musica.

Spotify sta lavorando sul suo aspetto social

Sembra che il servizio di streaming stia testando una nuova scheda ‘Community’ di Spotify per dispositivi mobile, che sembra offrire più o meno la stessa esperienza di Friend Activity, mostrando la musica che i tuoi amici e le connessioni di Facebook stanno trasmettendo in streaming in tempo reale, nonché quali playlist stanno aggiornando.

Sorprendentemente, chiunque abbia uno smartphone iOS può accedere all’area test. Se hai un iPhone o un iPad e vuoi dare un’occhiata, digita semplicemente ‘spotify:community’ nella barra degli indirizzi di Safari. L’ascesa di Spotify è stata guidata in gran parte dal modo in cui si integrava bene con le fiorenti piattaforme di social media dell’epoca, come Facebook, che incoraggiava la condivisione e l’aggiornamento delle playlist.

Poiché non potevi ascoltare ciò che veniva condiviso ovunque, Spotify era il servizio di streaming da ottenere. È stato il suo più grande risultato, ed è stato qualcosa che rivali come Tidal non sono riusciti a replicare quando sono stati lanciati per la prima volta, lasciandoli molto indietro in termini di popolarità. Un ritorno a fantastiche funzionalità social potrebbe essere proprio ciò di cui Spotify ha bisogno in un’era in cui non sembra più un buon rapporto qualità-prezzo rispetto ai suoi concorrenti.