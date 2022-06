WhatsApp: 3 funzioni incredibili che potete avere solo così, sono segrete

Non sempre tutto quello che c’è da sapere è disponibile all’interno delle applicazioni ufficiali. Infatti per attirare l’attenzione degli utenti, alcuni sviluppatori creano delle soluzioni esterne alle piattaforme principali per riuscire a crearsi una piccola clientela. È proprio questo il caso di WhatsApp, applicazione che ha visto nascere tantissimi client esterni che hanno provato a spiare gli utenti, entrare senza farsi vedere e molto altro.

Se state infatti credendo di conoscere tutte le opportunità che WhatsApp può offrire vi state sbagliando. Al di fuori della nota app di messaggistica ci sono delle soluzioni esterne che potrebbero portarvi vari benefici non noti a tutti.

WhatsApp: ci sono tre soluzioni esterne che vi cambieranno il modo di utilizzare l’applicazione

Una delle soluzioni più interessanti che qualcuno non avrebbe visto di buon occhio inizialmente è quella che prende il nome di Whats Tracker. Stiamo parlando infatti di un’applicazione che è stata più volte in grado di far scoprire i movimenti altrui alle persone che lo utilizzano. Il tutto avviene lasciandola attiva in background in modo da permettergli di riportarvi una notifica istantanea che segnalerà l’entrata o l’uscita della persona che state monitorando da WhatsApp.

La seconda app che in molti stanno usando ultimamente è poi Unseen. Questa consente di intercettare i messaggi e leggerli altrove senza aprire WhatsApp, in modo da non aggiornare l’ultimo accesso e senza risultare online.

L’ultima ma non meno importante è poi WAMR, soluzione utile per recuperare i messaggi eliminati. Questa registrerà tutte le notifiche e il relativo contenuto in modo da permettere a tutti di recuperare i contenuti cancellati.