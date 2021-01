WhatsApp: 3 funzioni nascoste ora disponibili, il 2021 sorprende tutti

Ignorare le tante funzioni di WhatsApp è impossibile per tutti gli utenti che fanno utilizzo proprio della nota applicazione. Questo non permette di inviare solo messaggi ma anche di riuscire ad utilizzare chiamate e videochiamate di altissima qualità. Questi aspetti sono risultati molto utili soprattutto nell’ultimo periodo di emergenza, il quale da quasi un anno a questa parte vede le persone relegati in casa senza la possibilità di vedere i propri affetti personali se non grazie a WhatsApp e alle sue funzionalità.

Ci sono però tantissime altre soluzioni che possono essere utilizzate sempre in relazione a WhatsApp ma tramite applicazioni di terze parti. Spesso le applicazioni in questione vanno a modificare alcune delle regole imposte dalla nota piattaforma di messaggistica. Ci sono tre esempi veramente clamorosi che tutti gli utenti dovrebbero conoscere.

WhatsApp: queste tre funzionalità permettono di avere a che fare con nuove soluzioni

Una delle prime soluzioni che possono andare ad integrare WhatsApp si chiama Unseen. Con questo metodo potrete evitare di entrare su WhatsApp per leggere tutti gli ultimi messaggi in arrivo. Tale soluzione permetterà dunque di non mostrarvi online ma soprattutto di non aggiornare il vostro ultimo accesso pur avendo letto tutto.

Ecco poi Whats Tracker, la soluzione definitiva per spiare gli utenti ma solo per quanto riguarda i loro movimenti nella chat. Sarà possibile infatti scegliere una o più persone da monitorare conoscendo orari di accesso e di uscita.

Per recuperare i messaggi eliminati poi ecco WAMR, altra applicazione gratuita. Questa registra le notifiche e il relativo contenuto per permettere poi un recupero lampo di qualsiasi informazione.