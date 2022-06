Solamente ieri WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program: è arrivata la versione 2.22.13.16.

La novità più interessante di questo aggiornamento non è in realtà ancora disponibile per tutti e attiene allo sticker della posizione: alcuni beta tester ne stanno già vedendo la nuova veste grafica. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp Beta: modifiche grafiche all’orizzonte

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato numerose novità interessanti relative a WhatsApp, sia per la versione stabile che per la Beta. Dalle reazioni finalmente disponibili per tutti ai nuovi indicatori della crittografia end-to-end in arrivo, passando per la futura possibilità di utilizzo su più di uno smartphone e per gli strumenti per gli amministratori dei gruppi, fino al lavoro di miglioramento dei messaggi effimeri.

Senza dimenticare i gruppi allargati fino a 512 persone disponibili per tutti, la lista degli ex partecipanti, il piano in abbonamento WhatsApp Premium. Le novità più recenti riguardano la futura possibilità di modifica dei messaggi di testo, l’invio di file, il doppio codice di verifica per contrastare i furti di account, il ritorno alla vecchia schermata iniziale e gli aggiornamenti di stato.

La novità di cui parliamo oggi non vi suonerà del tutto nuova e il motivo è presto detto: il suo primo avvistamento risale alla versione 2.22.10.7 di WhatsApp Beta rilasciata lo scorso mese di aprile: già in quella sede vi avevamo segnalato come il team di WhatsApp fosse al lavoro per rinnovare il design di uno dei suoi sticker dinamici, con particolare riferimento a quello della posizione. Ebbene, dopo mesi di attesa, finalmente il team ha deciso che questo piccolo ritocco è pronto per il roll out, sebbene al momento ancora piuttosto limitato.