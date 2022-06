A quanto pare molto presto torneremo a sentire parlare di Joker, nel dettaglio parliamo del Joker interpretato da Joaquin Phoenix, la cui interpretazione mista ad una sceneggiatura e trama di elevatissimo livello hanno portato la pellicola iniziale a riscuotere un grandissimo successo che ha poi consentito all’attore di vincere il premio come migliore attore protagonista all’oscar.

Stando ai rumors molto probabilmente un secondo capitolo sarebbe arrivato, rumors che però ora sono stati scalzati via da una conferma ufficiale arrivata direttamente dal regista Todd Philips, il quale ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae la copertina della sceneggiatura del film scritta insieme a Scott Silver. Sul frontespizio spicca il titolo del sequel, Joker: Foliè a Deux.

La trama e il significato del titolo

Il titolo ovviamente riprende il Main Them con Joker e poi la dicitura “Follia a due”, la quale starebbe ad indicare la presenza di un altro personaggio che condivide gli stessi disturbi probabilmente legati a traumi simili vissuti in passato, ovviamente i pensieri vanno tutti verso il personaggio di Harley Quinn, famosa controparte femminile mai realmente sviluppata in modo profondo nel cinema.

Quel che è certo è che Phoenix tornerà a vestire i panni del personaggio che gli ha permesso di vincere l’Oscar, non a caso il regista ha pubblicato anche una foto che ritrae l’attore intento a studiare il copione per il prossimo capitolo, restano solo dei dubbi sulla presenza e su chi potrebbe interpretare Harley Quinn, la quale venne interpretata l’ultima volta da Margot Robbie in Suicide Squad, non è da escludere però che il regista possa optare per un’altra attrice.