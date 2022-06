Iliad concede due offerte: una in fibra e una mobile, ci sono 120GB e il 5G gratis

Sono davvero tantissime le motivazioni per cui passare ad un gestore come Iliad, soprattutto per quanto concerne il piano di offerte messo a disposizione. Il provider infatti riesce a battere la concorrenza, che in Italia risulta particolarmente presente, con delle promozioni mobili ma anche con una promozione fissa molto interessante. Stiamo parlando soprattutto delle soluzioni, andando per ordine, che riguardano il 5G.

La più interessante al momento consente di avere 120 giga con il nuovo standard di rete con tante altre soluzioni. Sono infatti contenuti all’interno della promo di Iliad anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili. Il prezzo mensile è di 9,99 € al mese per sempre.

Iliad mette a disposizione degli utenti anche la promozione in fibra ottica: ecco quanto costa ogni mese

Anche la proposta in fibra ottica da parte di Iliad sta riscuotendo un gran successo nonostante le prime vicissitudini con l’antitrust.il provider infatti avrebbe carburato alla grande portando nelle case degli italiani la sua promozione migliore che include al suo interno addirittura la connessione alla velocità di 5 gigabit per secondo.

Ricordiamo all’interno dell’offerta sono concessi tanti benefici, come la connessione ad Internet, un modem super veloce, ma anche minuti verso tutti i gestori sia fisiche mobili senza alcun tipo di limite. La promozione costa davvero poco se si pensa che chiunque la sottoscriva può scegliere, in base alla sua esperienza pregressa, il prezzo di 15,99 € al mese o di 23,99 € al mese. Il primo prezzo sarà riservato a coloro che sono già clienti Iliad.